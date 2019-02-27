«Автодор» в 2019 году намерен начать проектирование трассы Москва — Казань

Госкомпания «Автодор» намерена в 2019 году начать работы по проектированию и планировке территории под строительство новой трассы Москва — Нижний Новгород — Казань.

Заместитель председателя правления госкомпании Вадим Ермилов рассказал, что в следующем году планируется провести конкурсные процедуры и получить заключение «Главгосэкспертизы», передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что автотрассу Москва — Нижний Новгород — Казань построят до конца 2024 года. Ее длина составит 729 км. Новая дорога позволит сократить временные затраты на путь из Москвы в Казань с 12 до 6,5 часа.