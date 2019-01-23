В Татарстане ожидается слабый снег и до -19°С

Сегодня, 23 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами слабый снег.

Ветер западный, юго-западный умеренный. На дорогах гололедица.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -19°С до -24°С, при прояснениях до -29°С. Максимальная температура днем — от -14°С до -19°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -15°С до -17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -16°С до -19°С.

