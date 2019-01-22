Исследование: займы в МФО негативно сказываются на кредитной истории

Исследование показало, что банки чаще отказывают в ссудах заемщикам, которые обращались в микрофинансовые организации (МФО). Наиболее позитивно банками воспринимается кредитная история, в которой нет записей МФО.

Согласно анализу бюро кредитных историй «Эквифакс», при рассмотрении заявок на крупные кредиты — автокредит и ипотеку — наличие в истории микрозаймов оказывает наиболее негативное влияние. Оно считается хуже, чем отсутствие кредитной истории, отмечает «Коммерсант».

Однако в случае с небольшими займами ситуация обратная. Так, по кредитным картам, POS-кредитам заемщику без кредитной истории получить одобрение сложнее, чем тем, у кого были микрозаймы.

По данным НБКИ, по итогам ноября 2018 года средняя сумма ипотечного кредита составляла 2,33 млн рублей, автокредита — 795 тыс. рублей, в то время как средний лимит по кредитным картам — всего 50,9 тыс. рублей, по кредитам наличными и POS-кредитам — 188 тыс. рублей.