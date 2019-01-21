В финал «Серебряного Лучника» — Приволжье вышли 24 проекта из 5 регионов ПФО
Подведены итоги заочного этапа оценки проектов, заявленных на VIII Региональную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье.
Напомним, что в конкурсе участвуют проекты, реализованные в регионах Приволжского федерального округа в 2018 г. В жюри премии входят ведущие эксперты по коммуникациям, работающие в органах власти и крупнейших бизнес-структурах Приволжья, а также руководство представительств центральных федеральных СМИ.
В соответствии с регламентом премии заочный этап голосования проходил в закрытой системе под индивидуальным доступом каждого члена жюри. Эксперты оценивали работы по таким критериям, как оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегический подход к его планированию, сложность поставленной задачи и актуальность темы, эффективность использованных коммуникационных инструментов, а также соответствие результатов поставленным задачам, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях. Каждый из этих показателей оценивался по 100-бальной шкале. Участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые три места в каждой номинации, и стали финалистами премии «Серебряный Лучник» — Приволжье.
Очные защиты мастеров коммуникаций состоятся 31 января в ГЦСИ «Арсенал». Проект, признанный наилучшим среди финалистов, автоматически войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».
В шорт-лист VIII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье вошли следующие проекты:
Номинация «Корпоративные коммуникации»
- Межшкольный супер-чемпионат «УРАЛХИМиЯ», Филиал КЧХК АО «ОХК «УРАЛХИМ», Кировская область
- Проект «Природа Башкортостана с высоты базовых станций», Региональное отделение по Республике Башкортостан ПФ ПАО «МегаФон», Республика Башкортостан
- Интерактивная программа «Зеленый квадрат», АО Инжиниринговая компания «АСЭ», Нижегородская область
Номинация «КСО и благотворительность»
- Проект «Пополнение Национального регистра доноров костного мозга», НО «Фонд Нижегородский онкологический научный центр», Нижегородская область
- Благотворительный проект «Зоосфера Нижнего», ООО «Зоосфера-НН», Нижегородская область
- Проект «Дом удивительных людей», Фонд содействия реализации равных возможностей «Открытые двери», Нижегородская область
Номинация «Маркетинговые коммуникации»
- «Электронный день открытых дверей», Мининский университет, Нижегородская область
- Проект «Орел и решка» по-террабашкирски, Региональное отделение по Республике Башкортостан ПФ ПАО «МегаФон», Республика Башкортостан
- Образовательный проект «Лидер года», ПАО «НБД-Банк», Нижегородская область
Номинация «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»
- Проект «Симфония завода», Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», Пермский край
- Корпоративный журнал «INMEDIA LIFE», Группа компаний «ИНМЕДИА», Кировская область
- Проект «Маленькая книга для большой компании», АО Инжиниринговая компания «АСЭ», Нижегородская область
Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ»
- Проект «Формирование комфортной городской среды», Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
- Проект «Территория РИТМА», НРОО инвалидов «Ковчег», Нижегородская область
- Проект «Цифровая мобилизация», Нижегородский филиал РТРС, ГТРК «Нижний Новгород», правительство Нижегородской области
Номинация «Развитие и продвижение территорий»
- Проект «Село Мултан — село историческое», Муниципальное учреждение культуры «Районный информационно-методический центр», Республика Удмуртия
- Проект «Школа деловой журналистики», Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
- Фестиваль народных талантов «Artельня», ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр»
Номинация «Продвижение технологий будущего»
- Фестиваль «Кулибин», НОЧУ ДО «Академия компьютерной графики», Чувашская Республика
- Программа «Команда правительства», правительство Нижегородской области
- Конкурс «Science Slam», радиостанция Business FM Уфа, Республика Башкортостан
Номинация «Продвижение культуры и исторического наследия»
- Фестиваль «Том Сойер Фест — Нижний Новгород»
- Интернет-проект «Училка vs ТВ», Татьяна Гартман, Нижегородская область
- Проект «Личные истории», ВВФ ГЦСИ в составе РОСИЗО, Нижегородская область
Справочная информация
Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».Одной из главных целей премии «Серебряный Лучник» — Приволжье является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2019 года в Москве. Мероприятия
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