В финал «Серебряного Лучника» — Приволжье вышли 24 проекта из 5 регионов ПФО

Подведены итоги заочного этапа оценки проектов, заявленных на VIII Региональную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье.

Напомним, что в конкурсе участвуют проекты, реализованные в регионах Приволжского федерального округа в 2018 г. В жюри премии входят ведущие эксперты по коммуникациям, работающие в органах власти и крупнейших бизнес-структурах Приволжья, а также руководство представительств центральных федеральных СМИ.

В соответствии с регламентом премии заочный этап голосования проходил в закрытой системе под индивидуальным доступом каждого члена жюри. Эксперты оценивали работы по таким критериям, как оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегический подход к его планированию, сложность поставленной задачи и актуальность темы, эффективность использованных коммуникационных инструментов, а также соответствие результатов поставленным задачам, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях. Каждый из этих показателей оценивался по 100-бальной шкале. Участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые три места в каждой номинации, и стали финалистами премии «Серебряный Лучник» — Приволжье.

Очные защиты мастеров коммуникаций состоятся 31 января в ГЦСИ «Арсенал». Проект, признанный наилучшим среди финалистов, автоматически войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

В шорт-лист VIII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье вошли следующие проекты:

Номинация «Корпоративные коммуникации»

Межшкольный супер-чемпионат «УРАЛХИМиЯ», Филиал КЧХК АО «ОХК «УРАЛХИМ», Кировская область

Проект «Природа Башкортостана с высоты базовых станций», Региональное отделение по Республике Башкортостан ПФ ПАО «МегаФон», Республика Башкортостан

Интерактивная программа «Зеленый квадрат», АО Инжиниринговая компания «АСЭ», Нижегородская область

Номинация «КСО и благотворительность»

Проект «Пополнение Национального регистра доноров костного мозга», НО «Фонд Нижегородский онкологический научный центр», Нижегородская область

Благотворительный проект «Зоосфера Нижнего», ООО «Зоосфера-НН», Нижегородская область

Проект «Дом удивительных людей», Фонд содействия реализации равных возможностей «Открытые двери», Нижегородская область

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

«Электронный день открытых дверей», Мининский университет, Нижегородская область

Проект «Орел и решка» по-террабашкирски, Региональное отделение по Республике Башкортостан ПФ ПАО «МегаФон», Республика Башкортостан

Образовательный проект «Лидер года», ПАО «НБД-Банк», Нижегородская область

Номинация «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»

Проект «Симфония завода», Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», Пермский край

Корпоративный журнал «INMEDIA LIFE», Группа компаний «ИНМЕДИА», Кировская область

Проект «Маленькая книга для большой компании», АО Инжиниринговая компания «АСЭ», Нижегородская область

Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ»

Проект «Формирование комфортной городской среды», Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики

Проект «Территория РИТМА», НРОО инвалидов «Ковчег», Нижегородская область

Проект «Цифровая мобилизация», Нижегородский филиал РТРС, ГТРК «Нижний Новгород», правительство Нижегородской области

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

Проект «Село Мултан — село историческое», Муниципальное учреждение культуры «Районный информационно-методический центр», Республика Удмуртия

Проект «Школа деловой журналистики», Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Фестиваль народных талантов «Artельня», ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр»

Номинация «Продвижение технологий будущего»

Фестиваль «Кулибин», НОЧУ ДО «Академия компьютерной графики», Чувашская Республика

Программа «Команда правительства», правительство Нижегородской области

Конкурс «Science Slam», радиостанция Business FM Уфа, Республика Башкортостан

Номинация «Продвижение культуры и исторического наследия»

Фестиваль «Том Сойер Фест — Нижний Новгород»

Интернет-проект «Училка vs ТВ», Татьяна Гартман, Нижегородская область

Проект «Личные истории», ВВФ ГЦСИ в составе РОСИЗО, Нижегородская область

Справочная информация

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».