ГК ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным Ильгама Шакирова

Культурная общественность Республики Татарстан понесла невосполнимую утрату. Сегодня на 84-м году жизни от нас ушёл Народный артист Республики Татарстан и Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая Ильгам Гильмутдинович Шакиров.

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины артиста.

Ильгам Шакиров — всенародно любимый певец, легендарный деятель татарской культуры. Если родоначальником современной татарской литературы считается Габдулла Тукай, художественного искусства — Баки Урманче, профессиональной музыки — Салих Сайдашев, театрального искусства – Карим Тинчурин, то основоположником современного песенного искусства по праву считается Ильгам Шакиров. Своим ярким и неповторимым творчеством он дарил людям радость соприкосновения с истинным талантом. Репертуар певца всегда отличался разнообразием и душевностью, в нем гармонично переплетались духовные нити татарской музыкальной культуры, добра и оптимизма.

Ильгам Шакиров принадлежал к плеяде признанных мэтров отечественной и российской эстрады. Он навсегда останется для нас «татарским соловьем», обладающим неповторимым голосом и удивительной народной манерой исполнения. Светлая память об этом талантливом человеке, выдающемся деятеле искусств и культуры Татарстана навсегда сохранится в наших сердцах, потому что настоящий талант вечен. Искренне скорбим, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.