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СМИ сообщили, что Росстат занижает число русских эмигрантов

13:29, 16.01.2019 57

Росстат в 2016 году в шесть раз занизил число россиян, которые покинули РФ и уехали в 24 страны ОЭСР.

Как сообщает «Проект», в 2017 году Министерство внутренней безопасности США зафиксировало у себя в шесть раз больше прибывших россиян по сравнению с данными Росстата. Разительнее всего от цифр ведомства отличаются данные по Чехии и Венгрии — в 12 и 14 раз.

В Росстате признали факт недоучета эмигрантов.

«Многие не снимаются с регистрационного учета и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России, а фактически проживают в других странах», — сообщили там.

Общество
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