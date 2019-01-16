СМИ сообщили, что Росстат занижает число русских эмигрантов

Росстат в 2016 году в шесть раз занизил число россиян, которые покинули РФ и уехали в 24 страны ОЭСР.

Как сообщает «Проект», в 2017 году Министерство внутренней безопасности США зафиксировало у себя в шесть раз больше прибывших россиян по сравнению с данными Росстата. Разительнее всего от цифр ведомства отличаются данные по Чехии и Венгрии — в 12 и 14 раз.

В Росстате признали факт недоучета эмигрантов.

«Многие не снимаются с регистрационного учета и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России, а фактически проживают в других странах», — сообщили там.