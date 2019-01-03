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Генпрокуратура опубликовала график проверок бизнеса на 2019 год

22:36, 03.01.2019

Генпрокуратура РФ опубликовала сводный план проведения плановых проверок на 2019 год. Согласно сообщению, региональные и специализированные прокуроры должны предоставить свои сегменты этого плана.

Ознакомиться с планом можно здесь.

Чтобы получить информацию о проверяемом лице, необходимо указать ОГРН, ИНН, название организации, выбрать месяц проверки из списка, также нужно ввести наименование контролирующего органа и адрес компании.

В результате можно будет узнать месяц начала и срок проверки, наименование органа, который ее проведет, а также цель контрольных мероприятий, например, соблюдение требований земельного законодательства или пожарной безопасности, санитарных норм.

Напомним, что в 2019—2020 годах запрещены плановые проверки субъектов малого предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Мораторий продлили в конце декабря 2018 года.

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