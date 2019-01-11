Эксперты предупредили правительство о сбое системы связи из-за закона об автономной работе Рунета
Эксперты АНО «Цифровая экономика» предупредили о нарушении качества соединений и сбоях во всей национальной системе связи в случае, если будет принят законопроект об обеспечении автономной работы Рунета.
Так, установка дополнительного оборудования для маршрутизации трафика увеличит нагрузку на сетевую инфраструктуру операторов. А постоянная модернизация дополнительного оборудования для принудительной маршрутизации трафика не предусматривается. Это значит, что быстрое устаревание оборудования станет критическим фактором, который затормозит развитие национальной сетевой инфраструктуры в целом, пишет The Bell.
Также предложенная система маршрутизации трафика создаст критическую точку, которая может привести к сбоям всей национальной системы связи.
«В настоящее время такой точки нет, что означает, что предложенная модель вместо повышения надежности российского сегмента интернета создает для него критическую уязвимость», — говорится в отзыве АНО.
В декабре в Госдуму внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины.
Позже стало известно, что Роскомнадзор может получить управление Рунетом. Однако глава ведомства Александр Жаров исключил возможность отключения России от интернета.ТехнологииТелекоммуникации
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