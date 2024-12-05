ИТ-компания Innostage отразила 780 тыс. атак на свою инфраструктуру

Киберзащитники Innostage столкнулись с рекордным количеством атак на свою инфраструктуру, в пиковые периоды они отражали до 130 тысяч угроз в неделю

Фото: предоставлено пресс-службой Innostage

Провайдер цифровой устойчивости, IT-компания Innostage, стала первой компанией, прошедшей кибериспытания на платформе Standoff BugBounty. Успешное прохождение полугодовой программы подтвердил сертификат АО «Кибериспытания». Количество исследователей, пытавшихся взломать инфраструктуру Innostage, превысило 930 человек, включая 4 Redteam* команды, победителей российских кибербитв. Вознаграждение за успешную атаку составляло 10 млн рублей.

С момента выхода на открытые кибериспытания компания зафиксировала по отношению к себе 10-кратный рост хакерских атак. Всего с конца мая по начало декабря ИБ-специалисты отбили порядка 780 тысяч атак. В пиковые периоды они отражали до 130 тысяч атак в неделю.

«Ставки в битве за кибербезопасность постоянно растут. Так, на Innostage ежемесячно совершаются десятки тысяч атак. Свыше 900 независимых исследователей проверили нашу цифровую устойчивость легально. А есть еще огромная подводная часть айсберга — злоумышленники, которые не прекращают попытки нанести урон и нам, и нашим бизнес-партнерам. Но их действия не отличаются результативностью — за пять лет на рынке ИБ наша команда кратно выросла в экспертизе и практических навыках, уверенно держит оборону и с каждой отраженной атакой становится только сильнее. Мы применяем собственную методологию киберустойчивости Innostage CyberYool, и есть планы сделать эту технику «закалки боем» стандартом для ИТ-отрасли»,— отметил генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

В целом в российском ИТ-сегменте с начала года группа киберразведки Центра противодействия кибеугрозам Innostage SOC CyberART зафиксировала более 450 утечек чувствительной информации, содержащих от нескольких строк до сотен миллионов записей. За это время было похищено свыше 525 млн уникальных записей пользователей. 118 млн из них украдены осенью, отмечают эксперты Innostage. Причиной роста инцидентов стали хактивисты, изучающие уязвимости отечественного ПО для проведения целевых атак.

ИТ-компания Innostage учреждена 5 декабря 2019 года в Татарстане, где находится ее штаб-квартира и ряд профильных офисов. К юбилею компания пришла с ежегодным ростом выручки в 30–55% и штатом компании, увеличившимся с 300 до 1300 сотрудников. Каждый год на 20–60% пополняется пул вендоров, продукты которых допускаются к внедрению в проекты по комплексной интеграции только после проверки в лаборатории тестирования Innostage INSI.

Компания активно участвует в социальных проектах и спонсирует профессиональную команду AG Team, выступающую в кольцевых автогонках и квадрокроссе. С 2022 года Innostage развивает проект Студенческий SOC, помогающий студентам ИТ-специальностей защищать свои вузы от хакеров и быстро стартовать в карьере. С 2023 года она проводит Всероссийскую студенческую кибербитву — захватывающее соревнование команд атакующих и киберзащитников, не имеющее аналогов в мире. Предварительные договоренности с зарубежными партнерами о масштабировании такой модели подготовки будущих киберзащитников достигнуты в этом году в рамках международных форумов KazanForum и БРИКС.