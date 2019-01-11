Тариф на копку могил в Уфе вырос на 13%

Администрация Уфы утвердила новый тариф на услуги подготовки мест захоронений на городских кладбищах. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, ценник на копку одной могилы стандартного размера увеличился на 13%. Единый тариф вводится на летнее и зимнее время. Услуга обойдется в 5,16 тысячи рублей. Оператором выступает МБУ «Комбинат спецобслуживания».

Напомним, в прошлом году в Уфе действовали два тарифа — летом копка могилы стоила 4,3 тысячи рублей, зимой — 4,8 тысячи рублей.