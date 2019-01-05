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Роспотребнадзор предложил защитить законом геном россиян

17:02, 05.01.2019
Роспотребнадзор предложил защитить законом геном россиян
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор разработал законопроект, согласно которому предлагается защитить информацию о человеке, полученную из его биоматериала. Документ размещен на портале нормативно-правовых проектов.

По замыслу авторов инициативы, биоматериал содержит геномную информацию, позволяющую получить о человеке дополнительные сведения, в том числе о состоянии здоровья, питания, образа жизни, поведенческих особенностях и так далее

Данные меры позволят защитить россиян от неконтролируемого распространения сведений, которые имеют личный характер, передает ТАСС.

Добавим, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ведомство разрабатывает предложения, согласно которым в перечень персональных данных входили бы не только фамилия, имя, отчество и отпечаток пальца, но и сведения о человеческом геноме.

Общество
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