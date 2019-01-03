В Брюсселе суд запретил Uber

Брюссельский суд по коммерческим вопросам признал незаконным в бельгийской столице оказание транспортных услуг такси Uber. Согласно решению суда, оказывать услуги такси могут только водители, обладающие брюссельской лицензией и светящимся сигналом такси на крыше автомобиля.

Суд вынес решение еще в декабре, но оглашено оно было в начале января, пишет газета La Libre Belgique.

Судебные власти Бельгии начали заниматься вопросом Uber еще в 2015 году. Брюссель пережил с тех пор несколько акций протеста таксистов, были отмечены случаи нападений на водителей системы Uber.

Издание отмечает, что решение суда окончательное. Оно означает, что водители, не имеющие разрешения от 1995 года, не имеют права заниматься извозом, «каким бы ни было название службы, связанной с Uber».