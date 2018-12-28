Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,6 км

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Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,6 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор образовался вечером на улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Академика Сахарова — улицы Волкова до проспекта Альберта Камалеева. Пробка продержалась 3 часа 40 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 9 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Декабристов в центр и из центра (6 и 8 баллов соответственно), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов).