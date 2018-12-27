Блумберг планирует потратить на президентскую кампанию в США более $100 млн

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, будет готов израсходовать на свою президентскую кампанию более $100 млн из собственных средств, если в итоге примет решение баллотироваться на пост главы государства в 2020 году.



Миллиардер потратил около $100 млн из собственных средств во время участия в выборах мэра в 2009 году, сообщает CNBC со ссылкой на политического советника Блумберга Говарда Вулфсона.

Ранее миллиардер сообщал, что в феврале окончательно определится с возможностью своего участия в президентской гонке в 2020 году.