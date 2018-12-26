В Минземимуществе пояснили причины передачи «Ак Барс Девелопмента» Госжилфонду

В Минземимуществе РТ «Реальному времени» прокомментировали сделку с Госжилфондом по ООО «Ак Барс Девелопмент». Напомним, на прошлой неделе «Реальное время» выяснило, что ГЖФ стал полным собственником девелоперской компании, увеличив свою долю с 30,1% до 100%. До этого основным пакетом акций АБД владело министерство. Исходя из суммы чистых активов компании эту долю можно было оценивать в 1,8 млрд рублей.

— Рассмотрев ваше обращение по вопросу передачи доли в размере 69,9% от уставного капитала в ООО «Ак Барс Девелопмент» в пользу НО «ГЖФ при президенте Республики Татарстан» (далее — ГЖФ), сообщаем следующее. Указанная доля была переда в ГЖФ в целях интеграции республиканских ресурсов для оказания содействия в строительстве ипотечного жилья в Республике Татарстан. Республиканская доля в ООО «Ак Барс Девелопмент» была передана ГЖФ 22.11.2018 на безвозмездной основе в качестве имущественного взноса Республики Татарстан, — говорится в ответе Минземимущества.

Напомним, в июле этого года ГЖФ подал иск к «Ак Барс Девелопменту» на 7,2 млрд рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».