Вице-губернатор Санкт-Петербурга, выдумавший историю про стадион и бакланов, ушел в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

Как сообщается на сайте администрации города, Мокрецов возглавлял финансовый блок городского правительства, а Албин отвечал за решение вопросов капитального строительства.

21 декабря Албин заявил, что не станет работать по проблемам дольщиков с активисткой Аллой Андреевой. Он подчеркнул, что готов даже уйти в отставку.

До этого бывший вице-губернатор признал, что выдумал историю с бакланами, повредившими «Зенит-Арену». Так он объяснил необходимость дополнительного выделения средств на строительство стадиона.