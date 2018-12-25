Володин предложил проверить Конституцию РФ на современность

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает возможным проанализировать Конституцию РФ на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая ее основополагающих положений.



«В обществе практически каждый раз возникают вопросы, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности», — приводит «Интерфакс» слова Володина.

Он предложил ответить на эти вопросы при участии судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил граждан с 25-летием Конституции Российской Федерации.