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Володин предложил проверить Конституцию РФ на современность

20:41, 25.12.2018
Володин предложил проверить Конституцию РФ на современность
Фото: kremlin.ru

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает возможным проанализировать Конституцию РФ на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая ее основополагающих положений.

«В обществе практически каждый раз возникают вопросы, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности», — приводит «Интерфакс» слова Володина.

Он предложил ответить на эти вопросы при участии судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил граждан с 25-летием Конституции Российской Федерации.

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