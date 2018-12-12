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Минниханов поздравил жителей республики с 25-летием Конституции России

11:26, 12.12.2018
Минниханов поздравил жителей республики с 25-летием Конституции России
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил граждан с 25-летием Конституции Российской Федерации.

Он отметил, что российская Конституция вобрала в себя самое лучшее из мирового опыта конституционного строительства, а благодаря продуманности и цельности она является одним их самых стабильных правовых актов.

«Татарстан в развитии своей правовой системы неукоснительно следует духу и букве главного правового документа нашей страны», — подчеркнул президент РТ.

По словам Минниханова, опираясь на предоставленные законом права, жители республики добились больших успехов в экономическом и культурном развитии, совершенствовании социальной политики, укреплении межнационального и межконфессионального согласия.

В завершение президент РТ пожелал гражданам доброго здоровья, крепости духа, уверенности в силах государства и гражданского общества.

ОбществоВласть Татарстан
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