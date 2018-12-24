В Казани организуют пикет в защиту тюркских народов Китая

Общественник Раис Хабиров планирует провести пикет в защиту тюркских народов Китая. Власти города согласовали акцию.

Пикет с участием 15 человек пройдет в сквере Тинчурина, сообщает «Коммерсант». Горадминистрация не разрешила Хабирову проводить акцию у консульства Китая на улице Подлужная.

Еще в октябре муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил в защиту мусульман Китая, которых притесняют власти. В США могут ввести санкции против китайских официальных лиц и компаний.