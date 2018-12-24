Главный тренер «Нефтяника» о разгроме «Ижстали»: «Несмотря на счет, я не скажу, что было просто»

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Главный тренер «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин прокомментировал разгромную победу над «Ижсталью в котором его подопечные смогли разгромить соперника со счетом (6:0).

— Хочу поздравить команду и болельщиков, которые сюда приехали, с победой. Хорошая игра, забили. Сопернику скажу спасибо, что не опустили рук — так и должно быть. Молодая команда, двигалась. Несмотря на счет, я не скажу, что было просто.

Почему Смирягина на Филоненко поменяли? Ребятам тоже нужно играть, игровая практика нужна. При таком счете 5:0 дали парню поиграть. Рома играет у нас львиную долю игр, поэтому дали ему отдохнуть. Может быть, вы имеете в виду шатаут? Индивидуальные показатели мы не ставим во главу угла. Все понимают, что главное — это команда», — приводит слова Гизатуллина официальный сайт «сталеваров».

Альметьевский клуб идет на втором месте регулярного чемпионата ВХЛ, отставая от лидирующего СКА-Нева на три очка.