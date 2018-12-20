Алина Загитова будет выступать в золотых коньках

Компания Jackson Ultima Skates изготовит новые лезвия из золота для росийской фигуристки и олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой.

«Подходит для чемпиона», — подписано под фото на официальном аккаунте Instagram компании, в хэштегах указана фамилия Загитовой.

Напомним, что в межсезонье компания John Wilson Blades изготовила лезвия из розового золота для другой российской фигуристки — двукратной чемпионки мира . Однако с новым инвентарем россиянка стала выступать хуже.