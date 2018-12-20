Новости спорта

14:12 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Алина Загитова будет выступать в золотых коньках

12:08, 20.12.2018
Алина Загитова будет выступать в золотых коньках
Фото: vesti.ru

Компания Jackson Ultima Skates изготовит новые лезвия из золота для росийской фигуристки и олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой.

«Подходит для чемпиона», — подписано под фото на официальном аккаунте Instagram компании, в хэштегах указана фамилия Загитовой.

Напомним, что в межсезонье компания John Wilson Blades изготовила лезвия из розового золота для другой российской фигуристки — двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Однако с новым инвентарем россиянка стала выступать хуже.

СпортОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты