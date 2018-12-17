Хуснуллин объяснил уход своей «правой руки» из «Москомстройинвеста»

Вице-мэр Москвы, курирующий вопросы строительства, Марат Хуснуллин рассказал о причинах ухода из «Москомстройинвеста» Константина Тимофеева, считавшегося «правой рукой» вице-мэра.

«Тимофееву предложили перспективную работу с повышением в авиаотрасли. Он все свое свободное время уделял полетам на самолетах, теперь у него появилась возможность их строить. Считаю, что это хорошая работа», — приводит слова Хуснуллина «Вечерняя Москва».

Он также отметил, что Тимофеев проделал «огромную работу» за последние 11 лет. За это время при его участии 11 тысяч дольщиков получили квартиры, отметил Хуснуллин.

Он также положительно отозвался об и. о. главы комитета Анастасии Пятовой. Вице-мэр подчеркнул, что она будет утверждена в должности, если пройдет испытание.

Напомним, что Тимофеев, работавший с вице-мэром семь лет, ушел в отставку на прошлой неделе. «Реальное время» приводило слова экспертов, которые считают, что уход главы «Москомстройинвеста» может означать и скорую отставку самого вице-мэра.