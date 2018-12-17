В Удмуртии в преддверии новогодних праздников открыли два вытрезвителя

В Сарапуле и Ижевске открыли два новых кабинета медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«В них будут временно размещаться граждане, находящиеся в состоянии опьянения и временно утратившие способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке», — сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов.

По его словам, в составе кабинета медосвидетельствования в Сарапуле будет работать химико-токсикологическая лаборатория.

Первый подобный кабинет открылся в Ижевске в декабре 2015 года. После этого республиканские власти говорили о планах по оборудованию кабинетов медосвидетельствования в каждом городе.



Напомним, что в Татарстане на содержание вытрезвителей в 2019 году планируется потратить 46,2 млн рублей. Именно такая сумма заложена в республиканском бюджете.