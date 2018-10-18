В бюджет Татарстана на содержание вытрезвителей заложили 46,2 млн рублей

Власти Татарстана планируют потратить 46,2 млн рублей на содержание вытрезвителей. Эти деньги бюджет республики выделит в 2019 году в виде субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов.

Самую большую сумму получит Казань — почти 8,98 млн рублей, Набережным Челнам достанется 4,49 млн, а еще девяти районам, где действуют вытрезвители, — по 3,63 млн.



Проект бюджета Татарстана на 2019 и 2020—2022 годы был сегодня принят в первом чтении на 42-м заседании Госсовета РТ. О других подробностях проекта и вопросах, которые поднимали депутаты при его обсуждении, читайте в материале «Реального времени».

Инна Серова