ВТБ и «Национальная медиа группа» получат контроль над «СТС медиа»
Холдинг «ЮТВ», которым владеет бизнесмен Иван Таврин, продаст «Национальной медиа группе» и ВТБ свою долю в «СТС медиа». Сейчас «ЮТВ» контролирует 75% акций «СТС медиа».
Остальные акции принадлежат кипрской Telcrest, акционеры которой — «Национальная медиа группа» (НМГ), ВТБ, структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза».
После сделки консорциум НМГ и ВТБ получит полный контроль над «СТС медиа», сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух крупных медиакомпаний.
Переговоры находятся в финальной стадии. Отмечается, что после сделки НМГ станет крупнейшим игроком на телевизионном рынке с долей 24% зрителей старше 4 лет.
Ранее холдинг «Газпром-медиа» приобрел 7,5% «Национальной медиагруппы» за 11 млрд рублей.ТехнологииМедиа
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