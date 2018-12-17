ВТБ и «Национальная медиа группа» получат контроль над «СТС медиа»

Холдинг «ЮТВ», которым владеет бизнесмен Иван Таврин, продаст «Национальной медиа группе» и ВТБ свою долю в «СТС медиа». Сейчас «ЮТВ» контролирует 75% акций «СТС медиа».



Остальные акции принадлежат кипрской Telcrest, акционеры которой — «Национальная медиа группа» (НМГ), ВТБ, структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза».

После сделки консорциум НМГ и ВТБ получит полный контроль над «СТС медиа», сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух крупных медиакомпаний.

Переговоры находятся в финальной стадии. Отмечается, что после сделки НМГ станет крупнейшим игроком на телевизионном рынке с долей 24% зрителей старше 4 лет.

Ранее холдинг «Газпром-медиа» приобрел 7,5% «Национальной медиагруппы» за 11 млрд рублей.