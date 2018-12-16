Путин пошутил про свою работу: В конце месяца в кассу за зарплатой

Президент России Владимир Путин пошутил про свою работу в разговоре с лингвистом Людмилой Вербицкой.

Он вручал ей премию за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год. Вербицкая отметила важность работы президента. В ответ Путин пошутил.

«Работа такая, надо работать, в конце месяца нужно в кассу за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату», — приводит ТАСС слова президента РФ.

Отмечается, что указ о присуждении Вербицкой этой премии был подписан президентом в октябре. При этом лингвист не присутствовала на церемонии вручения наград в День народного единства по состоянию здоровья.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым — неизлечимо больным мальчиком, которому пообещал исполнить его желание.

