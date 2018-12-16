Путин встретился с мальчиком, которому обещал полет на вертолете

Президент России Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым — мальчиком, которому пообещал исполнить его желание.



Неизлечимо больной ребенок мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Президент встретился с Артемом и его семьей, поздравил их с наступающим Новым годом и показал приготовленные подарки, сообщает «Интерфакс».

После этого мальчик отправился на вертолетную экскурсию над городом.

Ранее президент России Владимир Путин побывал на форуме добровольцев России, где пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей в рамках акции «Мечтай со мной».

