УФСИН Башкирии потратит 20 млн рублей на проект СИЗО на 500 мест

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Башкортостану собирается выделить 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для строительства следственного изолятора на 500 мест. СИЗО, согласно имеющейся информации, должен быть построен в Иглинском районе.

Известно, что работы должны быть выполнены до декабря 2019 года, а все средства будут выделены уже в 2018 году. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика, однако название его в документации к госзакупке обнаружить не удалось.

Финансирование будет осуществлено в рамках бюджетных инвестиций в объекты капстроительства в рамках государственного оборонного заказа.