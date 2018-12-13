«Башинформсвязь» выкупила московскую IT-компанию

ПАО «Башинформсвязь» приобрело московскую IT-компанию «Старт2ком».

По информации «Интерфакса», «Башинформсвязь» стала владельцем 99,92% долей ООО «Старт2ком». Стоимость сделки не оглашается.

Предприятие занимается построением систем управления расчетно-сервисным обслуживанием, в частности в сфере телекоммуникационного бизнеса и рынка жилищно-коммунальных услуг. Головной офис компании находится в Москве, центры разработки, внедрения и сопровождения программных продуктов работают в Москве и Самаре.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Старт2ком» зарегистрировано в 2003 году, уставный капитал — 1 млн 945,4 тысячи рублей.

Напомним, ранее стало известно, что «Башинформсвязь» продаст властям Башкирии здание в Уфе за 175 млн рублей.