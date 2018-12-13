«Башинформсвязь» выкупила московскую IT-компанию
ПАО «Башинформсвязь» приобрело московскую IT-компанию «Старт2ком».
По информации «Интерфакса», «Башинформсвязь» стала владельцем 99,92% долей ООО «Старт2ком». Стоимость сделки не оглашается.
Предприятие занимается построением систем управления расчетно-сервисным обслуживанием, в частности в сфере телекоммуникационного бизнеса и рынка жилищно-коммунальных услуг. Головной офис компании находится в Москве, центры разработки, внедрения и сопровождения программных продуктов работают в Москве и Самаре.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Старт2ком» зарегистрировано в 2003 году, уставный капитал — 1 млн 945,4 тысячи рублей.
Напомним, ранее стало известно, что «Башинформсвязь» продаст властям Башкирии здание в Уфе за 175 млн рублей.Бизнес Башкортостан
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