«Башинформсвязь» продаст властям Башкирии здание в Уфе за 175 млн рублей

Правительство Башкирии намерено купить для государственных нужд здание расчетно-кассового центра «Башинформсвязи», расположенное в Уфе на улице Гоголя, 59.

В настоящее время на закупку объекта выделено из бюджета 175 млн рублей в рамках Республиканской адресной инвестпрограммы. Вместе со зданием сделка предполагает выкуп земельного участка, передает «Коммерсант».

Закрыть сделку стороны планируют до конца года. Для каких целей покупается здание, в правительстве пока не уточняют.

Напомним, ранее стало известно, что председателем совета директоров «Башинформсвязи» остался Дмитрий Проскура.