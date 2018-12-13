США обещали перейти в наступление в информационном противостоянии с Россией

Глава Центра глобального взаимодействия (ЦГВ) Госдепартамента Дэниел Киммидж предупредил, что США переходят «к наступательным действиям» в информационном противостоянии с Россией.



«Мы переходим к наступательным действиям в области борьбы с пропагандой и дезинформацией со стороны крупнейших государств-противников <…> Россия занимает существенное место среди наших приоритетов, а за ней следом идут Китай и Иран», — приводит его слова The Washington Times.

Он также сравнил свою деятельность с программой информационной борьбы с Советским Союзом, которую запустил в разгар холодной войны президент США Рональд Рейган.

Отмечается, что ЦГВ был создан в 2016 году для борьбы с «российской пропагандой».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты исключили Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано «пересмотреть». При этом Россию отнесли ко второй категории стран, в которых американские власти рекомендуют «проявлять повышенную осторожность».