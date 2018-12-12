Итоги 100+ Forum Russia

В Екатеринбурге подвели итоги V Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Главной темой форума стали технологии информационного моделирования и цифровое строительство.

За три дня в мероприятиях 100+ Forum Russia приняли участие больше 8 878 делегатов из 137 городов мира.

В рамках деловой программы на форуме выступили 350 спикеров, среди экспертов мирового уровня — Колин Эллард (автор книги «Среда обитания»), Джереми Ким (бюро Foster & partners), Борис Бернаскони (бюро Бориса Бернаскони), Кристос Пассас (бюро Zaha Hadid Architects), Филипп Никандров и Владимир Травуш («Горпроект»), Наринэ Тютчева (бюро «Рождественка»), Олег Шулятьев и Александр Труфанов («НИЦ «Строительство»), Сергей Труханов (архитектурное бюро T+T Architects) и другие.

В первый день работы 100+ Forum Russia прошли сразу четыре форума «одного дня»: Российский форум BIM-технологий, Форум конструкторов-строителей и инженеров-расчётчиков «ИНТЕРКОНСТРОЙ — 2018», «АРХ ЕВРАЗИЯ» — Международный форум архитектуры, градостроительства и дизайна и Форум Уральского содружества в сфере строительства.

В целом расписание форума включало более 50 тематических секций по высотному и уникальному строительству, цифровым технологиям в проектировании и строительстве, комфортной городской среде и архитектурному наследию, зеленому строительству и технологиям умного города. В рамках объектных сессий были представлены ключевые высотные и уникальные объекты страны — многофункциональный комплекс Лахта-Центр в Санкт-Петербурге, многофункциональный высотный комплекс Ахмат Тауэр в Грозном, Крымский мост, а также штаб-квартира РМК в Екатеринбурге по проекту Foster and Partners.

На высотные и уникальные объекты Екатеринбурга были организованы технические туры. Среди объектов, которые смогли посетить участники форма, — Конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Центральный стадион «Екатеринбург-Арена», Башня «Исеть» и ЖК «Эверест».

Ключевое итоговое пленарное заседание «Технологии на высоте» состоялось 7 декабря. В нем приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов, генеральный директор «НИЦ «Строительство», президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин, генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, президент российского отделения Buildingsmart Вячеслав Аленьков, президент BIM-ассоциации Александра Никульцева.

Эксперты обсудили государственное регулирование, нормативы в строительстве зданий выше 100 метров, цифровое производство, основные сложности при внедрении технологий информационного моделирования и других инновационных решений в российских компаниях, а также подвели итоги работы основных секций форума.

«Создание нормативно-технической базы строительства – одно из основных направлений работы Минстроя России», — подчеркнул министр и напомнил, что в рамках форума Министерство совместно с экспертами значительно изменили и дополнили нормативную базу по высотному строительству. «Появились новые правила, регулирующие вопросы, связанные с фундаментом высотного здания, с системами, которые функционируют в высотных зданиях (противопожарные системы, кондиционирование). За это я благодарен этому уникальному собранию, мы успешно провели эту совместную работу, — обратился к собравшимся Владимир Якушев. — Эта работа не закончена. Такое уникальное строительство, как высотное, будет в дальнейшем меняться, и нам предстоит новая работа».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем выступлении актуализировал тему высотного строительства для региона: «Екатеринбург имеет нестандартные стартовые условия, город занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый компактный город-миллионник. У властей возникла цель — сделать город комфортным. Начали появляться нестандартные подходы к возведению жилья. Президент обозначил серьезные задачи по вводу жилья, но, помимо этого, необходимо решать и задачи инфраструктуры коммунальной, социальной. В Екатеринбурге большое количество компаний занимаются жилищных строительством. Тот опыт, который обсуждается на площадке Форума, обязательно отразится в нашем стратегическом плане».

Участники заседания также обсудили процесс цифровизации отрасли и федеральный проект «Цифровое строительство», который реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В этот же день состоялся обход выставки 100+ Technologies с участием министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, главы Екатеринбурга Александра Высокинского, сенатора Аркадия Чернецкого. На площади более 10 000 кв. м были представлены инновационные строительные технологии и оборудование, современные строительные материалы и техника, BIM и цифровые технологии, архитектурное освещение, девелопмент, архитектура и градостроительство. Участие в ней приняли 100 экспонентов из 20 городов, 14 регионов России и представительства 9 зарубежных компаний.