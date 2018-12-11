В Госдуме предложили отдавать «ненужные» новогодние подарки малоимущим россиянам

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил создать в России централизованную систему сбора «ненужных» новогодних подарков и раздавать их малоимущим гражданам.

Власов объяснил, что часто возникает ситуация, когда подарок не нравится одаряемому или ему не нужен. Кроме того, существуют случаи, когда чиновник не может принять подарок из-за его стоимости.

«В итоге огромное количество вещей либо хранится в уполномоченном органе с необходимостью дальнейшего выкупа, либо выкидывается, либо пылится дома», — отметил депутат.

«Со своей стороны, считаю гораздо более эффективным решением создание централизованной системы сбора ненужных подарков с последующим распространением между малоимущими и лицами, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию», — цитирует Власова «РИА Новости».



Депутат сообщил, что направил письмо с соответствующим предложением министру труда и соцзащиты Максиму Топилину.

Накануне стало известно, что Минтруд РФ подготовил законопроект, который запретит госслужащим получать и дарить представительские подарки.