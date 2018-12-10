Новости общества

01:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Следком начал проверку из-за сбора подписей для выселения онкобольных детей в Москве

23:50, 10.12.2018
Следком начал проверку из-за сбора подписей для выселения онкобольных детей в Москве
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет начал проверку по факту сбора жильцами дома в Москве подписей за выселение семей с онкобольным детьми.

«По данному факту следственными органами главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Ранее «Такие дела» сообщили, что жительница одного из многоквартирных домов в Москве собирает подписи за выселение семей с онкобольными детьми, так как дети могут быть «заразными» и опасными для окружающих.

Отмечается, что квартиру семьям, приехавшим с детьми для лечения, снимает благотворительный фонд.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты