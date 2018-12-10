Следком начал проверку из-за сбора подписей для выселения онкобольных детей в Москве

Следственный комитет начал проверку по факту сбора жильцами дома в Москве подписей за выселение семей с онкобольным детьми.



«По данному факту следственными органами главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Ранее «Такие дела» сообщили, что жительница одного из многоквартирных домов в Москве собирает подписи за выселение семей с онкобольными детьми, так как дети могут быть «заразными» и опасными для окружающих.

Отмечается, что квартиру семьям, приехавшим с детьми для лечения, снимает благотворительный фонд.