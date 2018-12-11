Доля неиспользуемых кредитных карт в Татарстане составила 33,2%

Всентябре2018 года доля кредитных карт в Татарстане, держатели которых не стали прибегать к использованию кредитных средств по ним (доля кредитов с «нулевой» утилизацией), составила 33,2%, сократившись с начала года на 4,6 процентных пунктов.

При этом, по данным НБКИ, Татарстан входит в ТОП-5 регионов с самой большой долей кредитных карт с «нулевой» утилизацией — в Липецкой области (34,3%), Чувашской Республике (34,1%), Республике Мордовия (33,4%) и Республике Татарстан (33,2%), а также в Ульяновской области (33,1%).

В свою очередь самые активные пользователи кредитных карт в Чеченской республике (15,6% неиспользуемых), Республике Дагестан (17,6%), Республике Ингушетия (19,1%), Кабардино-Балкарской Республике (22,3%) и Республике Карачаево-Черкессия (22,9%).



