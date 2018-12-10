12 декабря в Казань приезжает новое шоу от Circue Du Soleil

Blue Man Group — так называется шоу, которое презентует казанцам всемирно известный Цирк дю Солей.

Blue Man Group — международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего известна благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Компания была создана в Нью-Йорке тремя друзьями — Крисом Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голдманом. Первое шоу Blue Man Group дебютировало в 1991 году.

Новое шоу воздействует на все чувства сразу, вовлекает зрителя и его внутреннего ребенка в то, что творится в зрительном зале. В центре событий — три блюмена, любопытных синих лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством музыки, движения и цвета.

Гастроли в Татарстане продлятся несколько дней. После чего творческий коллектив направится за Урал: в Екатеринбург и Пермь.

Всемирный гастрольный тур Blue Man Group приехал в Россию 20 ноября. Премьера состоялась в Санкт-Петербурге, после чего шоу отправилось еще в семь российских городов.

Подробности о шоу и заказ билетов на сайте www.cds.ru.