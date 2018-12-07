В России возрастают протестные настроения

Фото: Максим Платонов

Протестные настроения в России в ближайшей перспективе будут возрастать — к такому выводу пришли ученые АНО «Институт региональной экспертизы» в своем исследовании «Протестное поле в России: форматы и практика (анализ кейсов 2017—2018 гг.)».

«В ближайшей перспективе следует ожидать роста протестных настроений в российском обществе», — пишут авторы доклада — российские политологи Дмитрий Михайличенко, Ярослав Игнатовский, Николай Евдокимов, Владимир Иванов и Мария Пушкина. Происходящее эксперты связывают с ухудшающейся социально-экономической обстановкой и усталостью значительной части россиян от политического доминирования нынешней политической элиты.

По словам исследователей, современные протесты определяют развитие российского политического пространства и способны существенно изменить ход выборов. Страна столкнулась с новой политической реальностью, при которой граждане все больше разочаровываются в функционирующих государственных институтах.

— Люди начинают размышлять по принципу: «если государство нам не помогает, то и мы ему ничего не должны». Ситуацию усугубляют отдельные непродуманные и неумные заявления чиновников федерального и регионального уровня, что вызывает еще большее раздражение граждан. В последний год социологические исследования крупнейших российских агентств фиксируют существенный рост протестных настроений в обществе, а также склонность россиян к росту личного протестного потенциала. В целом экономические требования пока превалируют над политическими, но любые требования социально-экономического характера рано или поздно выходят в политическую плоскость, — отмечают докладчики.

В обоснование исследователи приводят данные ВЦИОМ: 29% россиян в конце октября этого года считали, что в их муниципалитете возможны акции протеста, то есть за два года показатель вырос на 9%. «Почти треть опрошенных — статистически значимая величина, которая свидетельствует о том, что проблема привлекает внимание значительной части общества», — указывают эксперты.

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