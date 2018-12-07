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Финал конкурса «Экспортер года — 2018»

16:58, 07.12.2018

13 декабря в Казани состоится церемония награждения премии «Экспортер года — 2019». Мероприятие организовано Министерством экономики РТ, Некоммерческой компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», Центром поддержки экспорта РТ и Торгово-промышленной палатой РТ при поддержке делового издания «Эксперт Татарстан».

Цель ежегодного конкурса «Экспортер года» — выявление и поощрение предприятий и предпринимателей — производителей товаров, работ и услуг, торговых домов, достигших наивысших показателей по экспорту в своей отрасли, стимулирование развития производств, содействие повышению престижа производителей Республики Татарстан на мировом рынке.

Важнейшими функциями конкурса являются:

  • выявление наиболее успешных предприятий, работающих в сфере экспорта продукции;
  • укрепление традиций российского предпринимательства;
  • формирование уважительного отношения общества к бизнесу.
Мероприятия Татарстан
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