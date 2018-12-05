Основатель рекомендательного сервиса РФ расскажет в Казани об интернет-технологиях в продвижении МСБ

Минэкономики Татарстана и интернет-ресурс «Проверенный бизнес» проведут в Казани конференцию «Эффективный предприниматель — 2019».

Главный спикер конференции — Илья Мутовин, российский предприниматель в области интернет-технологий, сооснователь и СЕО сервиса Zoon.ru.Zoon — это рекомендательный сервис, посетители которого находят лучшие заведения и компании, оказывающие самые разные услуги. Сервис был запущен в 2012 году, и на текущий момент ежемесячно собирает аудиторию более 8 млн пользователей. В ходе конференции Илья Мутовин расскажет, как оптимизировать рекламный бюджет, как понять маркетолога, как правильно принимать входящие звонки, как понять, хорош ли рекламный источник.

В ходе конференции казанские предприниматели также смогут получить бесплатную консультацию специалистов по контрольно-надзорной деятельности интернет-ресурса «Проверенный бизнес».

Мероприятие состоится 11 декабря 2018 года в 18.00 в Доме предпринимателя по адресу Казань, улица Петербургская, дом 28. Конференция проводится в рамках проекта «Проверенный бизнес». Участие бесплатное по регистрации на сайте конференции http://tat-opora.ru/zoon

Напомним, интернет-ресурс «Проверенный бизнес» создан 9 января 2018 года по поручению президента РТ для профилактики нарушений при проверках малого бизнеса. В рамках проекта эксперты по надзорной деятельности проводят бесплатные консультации индивидуальных предпринимателей, КФХ и ООО. С сентября 2018 года помощью квалифицированных специалистов проекта Минэкономики и Прокуратуры РТ получили свыше 400 предпринимателей Татарстана.

Оставить заявку на получение консультации можно несколькими удобными способами: лично в Доме предпринимателя (Казань, ул. Петербургская, 28), по телефону «горячей линии» (843) 203-40-53, на сайте provbiz.ru или в мобильном приложении «Провбиз», в социальных сетях @provbiz, либо по электронной почте info@provbiz.ru.

На вопросы предпринимателей отвечают бывшие и действующие сотрудники надзорных органов: Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, Госпожнадзора МЧС, Трудовой и Жилищной инспекций, а также Минэкологии. Телефон горячей линии проекта: +7 (843) 203-40-53. Скачайте приложение «Провбиз» для мобильных устройств Android и iOS