Челнинец пожаловался на «Славицу» за пропаганду алкоголя в наружной рекламе

Житель Набережных Челнов обвинил фабрику мороженого «Славица» в «пропаганде алкоголя среди несовершеннолетних». Поводом стало наименование мороженого — «Пьяная вишня».



Мужчина покупал мороженое в киоске «Славица» в поселке ГЭС, когда на витрине его «дети увидели марку мороженного «Пьяная вишня»».

«В этом названии я вижу скрытую рекламу и пропаганду алкоголя среди несовершеннолетних. В остальных киосках — такая же ситуация», — говорится в жалобе челнинца в государственной информационной системе «Народный контроль».

Эксперты считают претензии покупателя необоснованными, поскольку словосочетание «пьяная вишня» продвигает алкогольную продукцию так же, как «торт «Наполеон» — французскую революцию», пишет «Коммерсант».

Напомним, фабрика уже была в центре скандала из-за провокационных названий продукции. Так, в 2017 году фабрика зарегистрировала права на скандальное мороженое «Обамка» и стала официальным правообладателем товарного знака.

В этом году фабрика выпустила мороженое «Бедный еврей», чем вызвала недовольство общественности. Позже «Славица» зарегистрировала товарный знак «Хохол».