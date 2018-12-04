50-летняя женщина скончалась возле отдела соцзащиты в Перми

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Полиция проводит проверку по факту гибели 50-летней пермячки, тело которой было обнаружено на улице возле отдела соцзащиты Свердловского района Перми.

По предварительной информации, женщина проходила мимо ведомства и по неизвестным причинам скончалась около здания. На теле видимых признаков криминального характера смерти не обнаружено, пишет «Вкурсе».

В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, ранее глава ГИБДД Башкирии прокомментировал смерть посетителя в здании ведомства.