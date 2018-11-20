Глава ГИБДД Башкирии прокомментировал смерть посетителя в здании ведомства

Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал смерть посетителя в здании ведомства.

«Сегодня в вестибюле помещения МРЭО ГИБДД МВД по РБ скончался посетитель. По предварительным данным, 60-летний мужчина пришёл ставить на учёт автомобиль. Посетитель был со своим сыном. Около 9.10 часов он сел на стул и ему резко стало плохо. Сотрудниками полиции была оказана первая помощь потерявшему сознание мужчине. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть. По одной из версий, у мужчины оторвался тромб, недавно он перенёс операцию на сердце», — приводит слова Гильмутдинова ГТРК «Башкортостан».

Напомним, что сегодня утром пожилой посетитель скончался прямо в здании ГИБДД РБ.

Ранее Гильмутдинов опубликовал видеозапись с пьяной виновницей аварии возле ТЦ «Фабри» в Стерлитамаке.