Начало новой цифровой эры городов будущего и региональные проекты Казани на Форуме 100+

«Технологии информационного моделирования — начало эпохи цифрового строительства» — главная тема V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 2018, который пройдет с 5 по 7 декабря в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

В рамках Форума известные российские и зарубежные эксперты представят самые интересные кейсы, реализованные с применением BIM-технологий — специалисты расскажут об опыте строительства и эксплуатации небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, Лахта-центра и спортивных сооружений.

В рамках Форума планируется представить несколько региональных проектов по благоустройству Казани. Среди них — проекты финалистов конкурса на разработку концепции и мастер-плана экорайона в Казани, который проходит под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Жюри рассмотрело 47 заявок из 19 стран мира (27 международных и российских консорциумов и 22 индивидуальных участника) и выбрало победителей, среди которых есть альянсы архитектурных бюро Франции, Великобритании, Голландии и России.

В первый день Форума, 5 декабря, откроется дискуссионная площадка, посвященная применению BIM-технологий. Основными вопросами станут:

cводы правил и ГОСТы в информационном моделировании в строительстве;

практические навыки применения зарубежного и российского программного обеспечения и для информационного моделирования зданий и сооружений,

градостроительное проектирование с применением инновационных технологий;

целесообразность применения BIM-технологий для расчета стоимости строительства проектирующими компаниями при создании проектной документации;

экономическая эффективность и необходимость внедрения цифровых технологий при строительстве зданий;

управление недвижимостью с помощью цифровых моделей.



По оценкам экспертов, переход на BIM-технологии в сфере строительства, несмотря на их высокую стоимость, состоится в ближайшие годы: «Вопрос в том, когда мы сможем «описать» существующие города и в это информационное пространство встраивать новые проектируемые объекты для последующего их анализа учета. Это не простая задача и вопрос ближайших 10—20 лет. Даже если просто отдельно взятые объекты строительства начнут разрабатывать с помощью BIM-технологий — вся отрасль почувствует позитивные изменения. Сейчас в России BIM-технологии используют около 20% предприятий. Это прогресс: в 2002 году доля таких компаний составляла 1—2%», — отмечает заместитель директора компании «Renga Software» Максим Нечипоренко.

Cпециалисты уже сейчас признают, что формирование и утверждение законодательной базы ускорит переход строительных компаний на новый уровень: «Использование BIM требует вложить больше времени в начале проекта, но экономит время на последующих этапах. Аналогично с использованием карандаша и Adobe Photoshop. Раньше подача эскизов объекта занимала огромное количество времени. Любые изменения — большие трудозатраты. На смену карандашу и AutoCAD приходят новые технологии. Основное преимущество BIM — в высокой точности и скорости выполнения. BIM-технологии значительно экономят расходы благодаря уменьшению количества сотрудников и сроков выполнения проекта», — подчеркнула Надежда Клюкина BIM-менеджер «ПИ Арена». На Форуме она представит BIM-кейсы компании — спортивные сооружения, спроектированные к чемпионату мира по футболу — 2018.

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Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia проводится ежегодно в Екатеринбурге. В 2017 году 100+ Forum Russia посетили более 6 000 участников из 23 стран, проведено 74 деловых и научных мероприятия, доклады представили 350 спикеров, из них 45 из Великобритании, Германии, Китая, Италии, США. В выставочной части размещалось около 100 компаний. В 2018 году на форуме ожидается более 10 000 посетителей со всего мира. Посещение всех мероприятий форума бесплатное. Подробная программа на официальном сайте 100+ Forum Russia www.forum-100.ru

PR-группа 100+ Forum Russia: