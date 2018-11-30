Соавтор стандартов управления ГК «Связной» расскажет бизнесменам Челнов о выстраивании эффективного бизнеса

Минэкономики Татарстана приглашает бизнесменов Набережных Челнов на бесплатный семинар «Эффективный предприниматель — 2019», который состоится 7 декабря в 14.00 в IT-парке города Набережные Челны. Ведущий спикер мероприятия Татьяна Капитальная — предприниматель, сертифицированный бизнес-тренер международной школы ICBТ. Татьяна создала и внедрила культуру оценки персонала ГК «Связной», она соавтор автоматизированной оценки управленческих навыков при отборе кандидатов на линейных управленцев ГК «Связной».



В ходе семинара челнинские предприниматели также смогут получить бесплатную консультацию специалистов по контрольно-надзорной деятельности интернет-ресурса «Проверенный бизнес». Напомним, эксперты «Проверенного бизнеса» по надзорной деятельности проводят бесплатные консультации индивидуальных предпринимателей, КФХ и ООО. С сентября 2018 года помощью квалифицированных специалистов проекта Минэкономики и Прокуратуры РТ получили свыше 400 предпринимателей Татарстана.



Оставить заявку на получение консультации можно несколькими удобными способами: лично в Доме предпринимателя (Казань, ул. Петербургская, 28), по телефону «горячей линии» (843) 203-40-53, на сайте provbiz.ru или в мобильном приложении «Провбиз», в социальных сетях @provbiz либо по электронной почте info@provbiz.ru.

На вопросы предпринимателей отвечают бывшие и действующие сотрудники надзорных органов: Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, Госпожнадзора МЧС, Трудовой и Жилищной инспекций, а также Минэкологии. Телефон горячей линии проекта: +7 (843) 203-40-53.

Скачайте приложение «Провбиз» для мобильных устройств Android и iOS.