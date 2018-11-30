АО «Летний сад» может забрать полномочия по контролю за теплоходами и причалами в Ижевске

АО «Летний сад» может забрать полномочия по управлению городскими теплоходами и причалами у МУП «ИжГЭТ». Данный вопрос будет рассмотрен на очередной сессии гордумы Ижевска.

В рамках приватизации в ближайшие три года планируется модернизировать теплоходы и обустроить пристани в парке Кирова и на Воложке. По словам генерального директора АО Сергея Буторина, данные меры повлекут за собой увеличение тарифов на проезд.

«Стоимость модернизации каждого корабля составит около 2,5 млн рублей. Установка более современных двигателей позволит сэкономить на топливе. Если говорить о планируемом увеличении тарифа, то предварительно цена проезда составит 130 рублей»,— цитирует Буторина «Коммерсант».

По его оценкам, для запуска проекта необходимо около 5 млн рублей. Добавим, на сегодняшний день теплоходы и экипаж контролируются МУП «ИжГЭТ». На балансе компании находятся три водных транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ак Барс холдинг» намерен продать спасавший пассажиров «Булгарии» теплоход за 1 млрд рублей.