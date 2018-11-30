Песошин: в Татарстане 55 МУПов являются убыточными, а 52 закредитованы

Сегодня премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин в ходе заседания итоговой коллегии Минземимущества РТ отметил, что 55 МУПов республики являются убыточными, у 52 МУПов имеется закредитованность.

«Хочу отметить, что главы муниципальных образований несут ответственность за результаты работы МУПов. Поэтому они обязаны принять действенные меры по исправлению сложившейся ситуации», — заявил премьер-министр РТ.

По его словам, необходимо обеспечить проведение ежеквартальных балансовых комиссий финансово-хозяйственной деятельности МУПов для того, чтобы не допустить ухудшения показателей, передает пресс-служба президента РТ.



Также Песошин в своем выступлении коснулся вопроса неиспользуемых сельхозземель, перевода земель сельхозназначения в состав населенных пунктов.

Он также рассказал, что в ходе инвентаризации выявлено почти 300 тыс. кв. метров неиспользуемых и неэффективно используемых площадей объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Песошин поручил Минземимущества РТ и Совету муниципальных образований продумать механизм вовлечения этих объектов в хозяйственный оборот.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2018 году сократят число МУПов с 17 до 14.