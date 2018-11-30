«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Удмуртии на уровне ruBB+

Российское агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Удмуртии на уровне ruBB+ (умеренно низкий уровень кредитоспособности) со «стабильным» прогнозом.

Агентство отмечает, что республика характеризуется невысокими социально-экономическими показателями: объем ВРП Удмуртии в 2017 году оценивался в 581,4 млрд рублей. При этом показатели благосостояния региона находятся на высоком уровне: ВРП на душу населения по итогам прошлого года составил 383,8 тыс. рублей, уровень безработицы — 4,8%.

Инвестиционную привлекательность региона «Эксперт РА» оценивает как невысокую. Частные инвестиции в основной капитал составили 74,5 млрд рублей, а их отношение к ВПР за последние три года находилось на уровне 13,8%.

Кроме того, агентство указывает на высокую долговую нагрузку. На 1 октября 2018 года госдолг Удмуртии был равен 48 млрд рублей, его отношение к налоговым и неналоговым доходам за предшествующие 12 месяцев — 91,5%.

Впервые рейтинг Удмуртии «Эксперт РА» присвоило в декабре 2017 года.