Российских хакеров подозревают в атаке на немецких политиков — СМИ

Электронные почты нескольких немецких депутатов, а также Бундесвера и нескольких посольств Германии подверглись хакерским атакам.

Предполагается, что к кибератакам причастны российские хакеры из группировки «Snake», известной как «Turla».



Удалось ли хакерам похитить данные, пока неизвестно, сообщает Spiegel. Отмечается, что объектом атаки стали «государственные и политические сектора» страны. Последняя атака была проведена 14 ноября.

Ранее международная компания по предотвращению кибератак Group-IB зафиксировала атаки на банки, которые якобы поступали от Банка России и департамента информационной безопасности ЦБ ФинЦЕРТ.

Напомним, ущерб российской финансовой сферы от кибератак за 2017 и 2018 год составил 2,96 млрд рублей. При этом ежемесячно от кибератак теряют деньги один-два банка.