Российских хакеров подозревают в атаке на немецких политиков — СМИ
Электронные почты нескольких немецких депутатов, а также Бундесвера и нескольких посольств Германии подверглись хакерским атакам.
Предполагается, что к кибератакам причастны российские хакеры из группировки «Snake», известной как «Turla».
Удалось ли хакерам похитить данные, пока неизвестно, сообщает Spiegel. Отмечается, что объектом атаки стали «государственные и политические сектора» страны. Последняя атака была проведена 14 ноября.
Ранее международная компания по предотвращению кибератак Group-IB зафиксировала атаки на банки, которые якобы поступали от Банка России и департамента информационной безопасности ЦБ ФинЦЕРТ.
Напомним, ущерб российской финансовой сферы от кибератак за 2017 и 2018 год составил 2,96 млрд рублей. При этом ежемесячно от кибератак теряют деньги один-два банка.ТехнологииIT
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