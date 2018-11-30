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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -9

05:35, 30.11.2018
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -9
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 30 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -4 до -9 градусов, в восточных районах до -15. В Казани днем ожидается от -5°С до -7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.

Общество Татарстан
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