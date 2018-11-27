В столице Татарстана обсудят развитие человеческого капитала на всероссийской научно-практической конференции «Управление талантами»

С 28 по 29 ноября в Казани состоится вторая всероссийская научно-практическая конференция «Управление талантами: стратегия и технологии развития человеческого капитала и инновационного потенциала территорий».

Главная цель конференции — оказать содействие учреждениям, организациям, специалистам бизнес-среды и педагогам в выборе стратегий и технологий деятельности для работы со способной и мотивированной молодежью с помощью целевого обсуждения научных подходов и реального опыта управления интеллектуальным потенциалом и человеческим капиталом территорий развития личности.

Работа конференции будет состоять из нескольких направлений:

1. Направления, способы и формы развития интеллектуального и инновационного потенциалов региона в рамках стратегии цифровизации экономики и образования через выявление и поддержку одаренности и таланта как основы интеллектуального потенциала личности, организации, территории.

2. Одаренность и талант как драйверы информационной эпохи:

●научные подходы к формированию личности, нравственной, этической, когнитивной и творческой составляющих;

●критерии и методики оценки способностей, одаренности и таланта (опыт и прогнозы);

●выявление, поддержка и сопровождение способных и одаренных с физическими и психологическими проблемами;

●корпоративные системы управления талантами в организациях РТ.

3. Педагог, наставник в работе с талантливыми, способными и мотивированными детьми и молодежью:

модели функций, ценностей и компетенций педагога-наставника в работе с одаренными детьми и способной молодежью;

мировой и региональный опыт внедрения инновационных технологий в систему подготовки наставников на региональном уровне.



Среди спикеров конференции:

Светлана Симоненко, управляющий партнер Центра независимой оценки и развития персонала Detech (г. Москва)

Светлана Чистякова, академик РАО, д.п.н., профессор (г. Москва)

Павел Глухов, научный сотрудник Лаборатории компетентностных практик образования МГПУ, Ведущий аналитик АНО ДПО «Открытое образование», Генеральный директор Агентства гуманитарных технологий «Политика развития» (г. Москва)

Виктория Пятница, директор по развитию НК «Развитие человеческого капитала», управляющий партнер Профессионального сообщества «HR-Эксперты» (г. Москва)

А также ученые и специалисты, заинтересованные в теме развития человеческого капитала и работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, представители организаций, работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью (кванториумы, технопарки, лицеи-интернаты и т. д.); магистранты и аспиранты вузов, эксперты Научно-экспертного совета государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015—2020 годы», члены Временного научно-исследовательского коллектива, наставники и координаторы Университета талантов.

Дата: 28—29 ноября 2018 года

Место: г. Казань, Казанский государственный энергетический университет (ул. Красносельская, 51)

Организаторы конференции: Правительство Республики Татарстана, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казанский открытый университет талантов 2.0, Академия наук Республики Татарстан, Казанский государственный энергетический университет, Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казанский государственный аграрный университет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, Республиканский центр внешкольной работы, Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие — Йолдызлык».

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Пресс-служба

АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0»